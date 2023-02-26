Stephen Diyou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Diyou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Diyou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Diyou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Diyou 12 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Diyou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Stephen Diyou'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Diyou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Diyou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Diyou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Diyou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Diyou şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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