Stephen Humphrys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Humphrys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephen Humphrys kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stephen Humphrys ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stephen Humphrys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Humphrys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Humphrys

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Humphrys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Humphrys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Humphrys 15 Eylül 1997 tarihinde Oldham şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stephen Peter Humphrys şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Humphrys Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Stephen Humphrys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Humphrys'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephen Humphrys Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HumphrysStevie

http://www.instagram.com/steviehumphrys/

Stephen Humphrysboyu ve yaşı kaç

Stephen Humphrys Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephen Humphrys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Stephen Humphrys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Humphrys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2013 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Fulham U21

26 Ocak 2017 yılında Shrewsbury

31 Mayıs 2017 yılında Fulham U21

31 Ocak 2018 yılında AFC Rochdale

31 Mayıs 2018 yılında Fulham U21

6 Temmuz 2018 yılında Scunthorpe Utd.

3 Ocak 2019 yılında Fulham U21

19 Ocak 2019 yılında Southend United

11 Eylül 2020 yılında AFC Rochdale

9 Temmuz 2021 yılında Wigan

1 Eylül 2022 yılında Heart of Midl.

31 Mayıs 2023 yılında Wigan

Stephen Humphrys kimdir

Stephen Humphrys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Humphrys şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bury FC, Fulham FC

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stephen Humphrys nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Myslovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Myslovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?