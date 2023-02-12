Stephen Humphrys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Humphrys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Humphrys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Humphrys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Humphrys 15 Eylül 1997 tarihinde Oldham şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stephen Peter Humphrys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Humphrys Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Stephen Humphrys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Humphrys'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephen Humphrys Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HumphrysStevie

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http://www.instagram.com/steviehumphrys/

Stephen Humphrys Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephen Humphrys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Stephen Humphrys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Humphrys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2013 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Fulham U21

26 Ocak 2017 yılında Shrewsbury

31 Mayıs 2017 yılında Fulham U21

31 Ocak 2018 yılında AFC Rochdale

31 Mayıs 2018 yılında Fulham U21

6 Temmuz 2018 yılında Scunthorpe Utd.

3 Ocak 2019 yılında Fulham U21

19 Ocak 2019 yılında Southend United

11 Eylül 2020 yılında AFC Rochdale

9 Temmuz 2021 yılında Wigan

1 Eylül 2022 yılında Heart of Midl.

31 Mayıs 2023 yılında Wigan

Stephen Humphrys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Humphrys şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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