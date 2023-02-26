Stephen Kofi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Kofi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Kofi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Kofi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Kofi 17 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Kofi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Stephen Kofi'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Kofi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Kofi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Kofi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Kofi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Kofi şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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