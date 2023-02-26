Stephen Kwaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Kwaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Kwaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Kwaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Kwaku 4 Ekim 1993 tarihinde Nungua-Accra şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Stephen Odai Kwaku şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Kwaku Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B.M. Sports Int. Ltd. yapmaktadır. Stephen Kwaku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Stephen Kwaku'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Kwaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Kwaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Kwaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Kwaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2013 yılında Liberty Prof.

2 Ocak 2017 yılında Tema Youth

1 Ekim 2020 yılında Great Olympics

Stephen Kwaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Kwaku şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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