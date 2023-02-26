Stephen Mukwala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Mukwala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Mukwala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Mukwala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Mukwala 15 Temmuz 1999 tarihinde Makindye şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uganda uyrukludur.Gerçek adı da Stephen Dese Mukwala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Mukwala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Soccer Scout Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Mukwala'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Mukwala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mukwala9?s=20&t=aXBXycDqVw0hxeCkdzw2cQ

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Stephen Mukwala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Mukwala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Stephen Mukwala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Mukwala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vipers SC

1 Temmuz 2019 yılında Maroons FC

30 Haziran 2020 yılında Vipers SC

27 Ekim 2020 yılında URA FC

3 Ağustos 2022 yılında Asante Kotoko

Stephen Mukwala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Mukwala şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Stephen Mukwala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uganda takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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