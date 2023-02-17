Stephen Odey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Odey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Odey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Odey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Odey 15 Ocak 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Stephen Pius Odey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Odey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Stephen Odey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Odey'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stephen Odey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stevenodey31

Stephen Odey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Odey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stephen Odey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Odey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2017 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2019 yılında KRC Genk

11 Eylül 2020 yılında Amiens SC

30 Haziran 2021 yılında KRC Genk

31 Ağu 2021 yılında Randers

30 Haziran 2022 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2022 yılında Randers

Stephen Odey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Odey şuan Randers FC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stephen Odey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFM FC

Nijerya takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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