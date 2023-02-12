Stephen Odonnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Odonnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephen Odonnell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stephen Odonnell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stephen Odonnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Odonnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Odonnell

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Odonnell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Odonnell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Odonnell 11 Mayıs 1992 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya,İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stephen Gerard O'Donnell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Odonnell Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Stephen Odonnell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 13 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Stephen Odonnell'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephen Odonnellboyu ve yaşı kaç

Stephen Odonnell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephen Odonnell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Stephen Odonnell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Odonnell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Celtic U20

1 Ağu 2011 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2015 yılında Luton

4 Temmuz 2017 yılında Kilmarnock FC

13 Ağu 2020 yılında Motherwell FC

Stephen Odonnell kimdir

Stephen Odonnell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Odonnell şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wishaw Wycombe Wanderers

Stephen Odonnell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stephen Odonnell nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Robbie Deas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Deas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robbie Deas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Deas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cammy Mackay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Mackay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cammy Mackay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cammy Mackay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Ridgers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ridgers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Ridgers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Ridgers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kieran Offord kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Offord Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kieran Offord kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kieran Offord Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Enkaz altındaki kızının elinin bir an olsun bırakmamıştı! Acılı baba Mesut Hançer konuştu: "Evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?