Stephen Odonnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Odonnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Odonnell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Odonnell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Odonnell 11 Mayıs 1992 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya,İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stephen Gerard O'Donnell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Odonnell Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Stephen Odonnell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 13 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Stephen Odonnell'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stephen Odonnell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephen Odonnell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Odonnell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Odonnell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Celtic U20

1 Ağu 2011 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2015 yılında Luton

4 Temmuz 2017 yılında Kilmarnock FC

13 Ağu 2020 yılında Motherwell FC

Stephen Odonnell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Odonnell şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stephen Odonnell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wishaw Wycombe Wanderers

İskoçya takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

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