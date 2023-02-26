Stephen Owusu Banahene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Owusu Banahene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Owusu Banahene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Owusu Banahene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Owusu Banahene 18 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Owusu Banahene Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stephen Owusu Banahene'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stephen Owusu Banahene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Owusu Banahene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Owusu Banahene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Owusu Banahene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2023 yılında Gold Stars FC

Stephen Owusu Banahene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Owusu Banahene şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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