Stephen Quemper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Quemper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephen Quemper kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stephen Quemper ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stephen Quemper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Quemper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Quemper

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Quemper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Quemper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Quemper 12 Mayıs 1993 tarihinde Morlaix şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Quemper Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Quemper, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stephen Quemper'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stephen Quemperboyu ve yaşı kaç

Stephen Quemper Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stephen Quemper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Stephen Quemper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Quemper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Concarneau

1 Temmuz 2014 yılında Stade Briochin

1 Temmuz 2019 yılında SC Bastia

10 Ocak 2022 yılında Guingamp

Stephen Quemper kimdir

Stephen Quemper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Quemper şuan Guingamp takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Stephen Quemper nereli

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