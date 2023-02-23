Stephen Teggart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Teggart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephen Teggart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stephen Teggart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stephen Teggart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Teggart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stephen Teggart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Teggart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Teggart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Teggart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Teggart 19 Ocak 1998 tarihinde Banbridge şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Teggart Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Teggart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stephen Teggart'nin Portadown FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stephen Teggart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Teggart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Stephen Teggart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Teggart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Newry City

1 Temmuz 2019 yılında Portadown

Stephen Teggart kimdir

Stephen Teggart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Teggart şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Banbridge Town (-2017)

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Stephen Teggart nereli

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