Stephen Teggart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Teggart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Teggart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Teggart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Teggart 19 Ocak 1998 tarihinde Banbridge şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Teggart Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stephen Teggart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stephen Teggart'nin Portadown FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stephen Teggart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Teggart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stephen Teggart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Teggart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Newry City

1 Temmuz 2019 yılında Portadown

Stephen Teggart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Teggart şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Banbridge Town (-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.