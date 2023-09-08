Erzincan'da durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada stepneye saklanan 3 kilo 288 gram esrar ele geçirildi. Olayla 2 ilgili 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Akyazı uygulama noktasında 34 plakalı araç durdurulmuş araç sürücüsü O.D. ve D.D. isimli şahıslar olduğu anlaşılmış, Narkotik dedektör köpeği Odin isimli görev köpeğinin arka bagaj alt kısmında bulunan yedek lastiğe (stepne) yoğunlaşıp tepki vermesi üzerine adli makamların talimatıyla gecikmesinde sakınca bulunan haller kapsamında arama yapılmış, stepne lastik içerisi açıldığında piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 5 parça halinde daralı ağırlığı 3 kilo 288 gram gelen uyuşturucu maddelerden esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü O.D.ve D.D. isimli şüpheli şahıslar TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçu kapsamında adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)