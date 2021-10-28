Oyuntu ne demek, TDK'ya göre Oyuntu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tezkiyesi Bozuk ne demek, TDK'ya göre Tezkiyesi Bozuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mütevelli Heyeti ne demek, TDK'ya göre Mütevelli Heyeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Longa ne demek, TDK'ya göre Longa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Enbiya ne demek, TDK'ya göre Enbiya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İvinti ne demek, TDK'ya göre İvinti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Endam Aynası ne demek, TDK'ya göre Endam Aynası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Orta Hece Düşmesi ne demek, TDK'ya göre Orta Hece Düşmesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İkraz ne demek, TDK'ya göre İkraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kunt ne demek, TDK'ya göre Kunt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Stereofoni ne demek, TDK'ya göre Stereofoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Stereofoni ne demek, TDK'ya göre Stereofoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Stereofoni kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Stereofoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Stereofoni nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Stereofoni kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Stereofoni ne demek, TDK'ya göre Stereofoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stereofoni ne demek? Stereofoni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stereofoni kelimesi. Peki stereofoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stereofoni nedir, stereofoni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

STEREOFONİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stereofoni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Stereofoni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stereofoni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaydedilen veya radyo ile yayımlanan sesleri, ses kaynaklarının mekândaki dağılımına uygun olarak iletme tekniği, stereo

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT