Stereofoni ne demek, TDK'ya göre Stereofoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stereofoni ne demek? Stereofoni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stereofoni kelimesi. Peki stereofoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stereofoni nedir, stereofoni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STEREOFONİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stereofoni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Stereofoni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stereofoni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaydedilen veya radyo ile yayımlanan sesleri, ses kaynaklarının mekândaki dağılımına uygun olarak iletme tekniği, stereo

