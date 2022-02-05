Stereografik ne demek, TDK'ya göre Stereografik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stereografik ne demek? Stereografik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stereografik kelimesi. Peki stereografik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stereografik nedir, stereografik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STEREOGRAFİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stereografik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Stereografik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stereografik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Stereografi ile ilgili

