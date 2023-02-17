Sterling Yateke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sterling Yateke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sterling Yateke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sterling Yateke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sterling Yateke 15 Eylül 1999 tarihinde Bangui şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Sterling Siloe Yatéké şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sterling Yateke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GK Sportmanagement yapmaktadır. Sterling Yateke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sterling Yateke'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sterling Yateke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sterling Yateke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sterling Yateke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sterling Yateke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2018 yılında TPS

22 Ocak 2019 yılında Austria Wien

17 Şubat 2020 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2021 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2021 yılında Young Violets

12 Ağu 2022 yılında FC Helsingör

Sterling Yateke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sterling Yateke şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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