Stevan Jelovac kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hangi takımlarda oynadı? | Stevan Jelovac neden öldü? AEK, Sırp basketbolcu Stevan Jelovac'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu kapsamda Stevan Jelovac kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hangi takımlarda oynadı? | Stevan Jelovac neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu Detaylar haberimizde...

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3 hafta felç geçiren Stevan Jelovac'a ilişkin kulübü AEK'ten açıklama yapıldı. Oyuncunun hayatını kaybettiği aktarıldı. Peki Stevan Jelovac kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hangi takımlarda oynadı? | Stevan Jelovac neden öldü? İşte ayrıntılar... STEVAN JELOVAC KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI? Sırp profesyonel basketbolcu Stevan Jelovac, 8 Temmuz 1989'da Sırbistan'ın Novi Sad kentinde dünyaya geldi. Stevan Jelovac, en son Yunanistan Basket Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden AEK Atina'da oynuyordu. STEVAN JELOVAC HANGİ TAKIMLARDSA OYNADI? Profesyonel düzeydeki kariyerine KK Vizura ile başlayan ünlü basketbolcunun forma giydiği takımlar şu şekilde: 2008–2009 vizura

2009–2010 Mega Vizura

2010 kırmızı zvezda

2010–2011 Mega Vizura

2011–2012 Antalya BB

2012–2013 JuveCaserta

2013–2014 Lietuvos rytas

2014–2017 CAI Zaragoza

2017–2018 Nijniy Novgorod

2018–2019 Brose Bamberg

2019–2020 Gaziantep

2020–2021 San-en NeoPhoenix

2021 - --- AEK Atina STEVAN JELOVAC NEDEN ÖLDÜ? Geçen sezon Gaziantep Basketbol takımında oynayan Jelovac, antrenman sırasında beyin kanaması geçirmişti. Bu sezon ise Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu antrenman sırasında felç geçirmişti. Stevan Jelovac, bir ayak bileği yaralanmasından sonra bireysel olarak antrenman yaparken aniden bayılmıştı. Oyuncunun felç geçirdiği açıklanmıştı. 3 hafta felç geçiren Stevan Jelovac, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Metropolitan General'da yoğun bakımda tutuluyordu. Jelovac'ın Sırbistan'daki başka bir hastaneye transfer edilmesi sonrası kulübü AEK oyuncuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada,14 Kasım Pazar günü felç geçiren Sırp basketbolcunun hayatını kaybettiği ifade e Berkem Temizel Gece Editörü Stevan Jelovacbasketbolbasketbolcuölüm