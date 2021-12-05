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Stevan Jelovac kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hangi takımlarda oynadı? | Stevan Jelovac neden öldü?

AEK, Sırp basketbolcu Stevan Jelovac'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu kapsamda Stevan Jelovac kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hangi takımlarda oynadı? | Stevan Jelovac neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu Detaylar haberimizde...

Stevan Jelovac kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hangi takımlarda oynadı? | Stevan Jelovac neden öldü?

3 hafta felç geçiren Stevan Jelovac'a ilişkin kulübü AEK'ten açıklama yapıldı. Oyuncunun hayatını kaybettiği aktarıldı. Peki Stevan Jelovac kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Hangi takımlarda oynadı? | Stevan Jelovac neden öldü? İşte ayrıntılar...

STEVAN JELOVAC KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Sırp profesyonel basketbolcu Stevan Jelovac, 8 Temmuz 1989'da Sırbistan'ın Novi Sad kentinde dünyaya geldi.

Stevan Jelovac, en son Yunanistan Basket Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden AEK Atina'da oynuyordu.

STEVAN JELOVAC HANGİ TAKIMLARDSA OYNADI?

Profesyonel düzeydeki kariyerine KK Vizura ile başlayan ünlü basketbolcunun forma giydiği takımlar şu şekilde:

2008–2009    vizura
2009–2010    Mega Vizura
2010    kırmızı zvezda
2010–2011    Mega Vizura
2011–2012    Antalya BB
2012–2013    JuveCaserta
2013–2014    Lietuvos rytas
2014–2017    CAI Zaragoza
2017–2018    Nijniy Novgorod
2018–2019    Brose Bamberg
2019–2020    Gaziantep
2020–2021    San-en NeoPhoenix
2021 -   ---      AEK Atina

STEVAN JELOVAC NEDEN ÖLDÜ?

Geçen sezon Gaziantep Basketbol takımında oynayan Jelovac, antrenman sırasında beyin kanaması geçirmişti. Bu sezon ise Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu antrenman sırasında felç geçirmişti.

Stevan Jelovac, bir ayak bileği yaralanmasından sonra bireysel olarak antrenman yaparken aniden bayılmıştı.

Oyuncunun felç geçirdiği açıklanmıştı.

3 hafta felç geçiren Stevan Jelovac, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Metropolitan General'da yoğun bakımda tutuluyordu. Jelovac'ın Sırbistan'daki başka bir hastaneye transfer edilmesi sonrası kulübü AEK oyuncuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada,14 Kasım Pazar günü felç geçiren Sırp basketbolcunun hayatını kaybettiği ifade e

Berkem Temizel
Gece Editörü
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