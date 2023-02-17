Stevan Lujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stevan Lujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stevan Lujic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stevan Lujic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stevan Lujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stevan Lujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stevan Lujic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stevan Lujic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stevan Lujic 25 Mart 2002 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stevan Lujic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borteo Sports Management yapmaktadır. Stevan Lujic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stevan Lujic'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stevan Lujicboyu ve yaşı kaç

Stevan Lujic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stevan Lujic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Stevan Lujic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stevan Lujic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2017 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Aarau

15 Şubat 2021 yılında FC Chiasso

30 Haziran 2022 yılında FC Aarau

29 Ağu 2022 yılında SC Cham

Stevan Lujic kimdir

Stevan Lujic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stevan Lujic şuan SC Cham takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Aarau

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Stevan Lujic nereli

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