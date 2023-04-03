Stevan Mitic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stevan Mitic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Stevan Mitic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stevan Mitic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.