Steve Ambri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Ambri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Ambri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Ambri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Ambri 12 Ağu 1997 tarihinde Mont-Saint-Aignan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gine-Bissau,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Steve Brahim Joshep Omar Ambri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Ambri Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Life Management sarl yapmaktadır. Steve Ambri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Steve Ambri'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steve Ambri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/__kingboob__/

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Steve Ambri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steve Ambri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Steve Ambri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Ambri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Valenciennes B

13 Şubat 2017 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2020 yılında FC Sochaux

12 Temmuz 2022 yılında FC Sheriff

30 Ocak 2023 yılında Nîmes Olympique

Steve Ambri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Ambri şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steve Ambri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Frileuse (2003-2010, 2012-2014), Le Havre AC (2010-2012), ESM Gonfreville (2014-2015)

Gine-Bissau takımında 9 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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