Steve Bael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Bael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Bael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Bael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Bael 24 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Bael Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steve Bael, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Steve Bael'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steve Bael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steve Bael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steve Bael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Bael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Eendracht Aalst

13 Ocak 2015 yılında Eendracht Zele

30 Haziran 2015 yılında Eendracht Aalst

1 Temmuz 2016 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2018 yılında KRC Gent

1 Temmuz 2019 yılında KVK Ninove

Steve Bael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Bael şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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