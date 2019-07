Steve Guttenberg Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

STEVE GUTTENBERG KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Ağustos.1958

Steve Guttenberg kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Sinema Oyuncusu

Steve Guttenberg doğum yeri : Brooklyn, New York, ABD

STEVE GUTTENBERG BİYOGRAFİSİ

1984-1987 yılları arasında rol aldığı Polis Akademisi filmlerindeki Mahoney karakteriyle tanındı.

Steve Guttenberg, 24 Ağustos 1958 tarihinde Brooklyn, New York’da doğmuştur. Tam adı Steven Robert Guttenberg’dır. Babası Stanley Guttenberg, annesi Ann Guttenberg'dir. Ailesi Brooklyn'den Queens'e ve daha sonra New York North Massapequa'ya taşındı. 1976 yılında Plainedge Lisesi'nden mezun oldu. Julliard Okulu, Albany New York Eyalet Üniversitesi ve Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nde okudu. Daha sonra sinema oyuncusu olmak için Los Angeles'a taşındı.

Steve Guttenberg, 1984yılında “Polis Akademisi” filminde Carey Mahoney karakterini canlandırdı.

Steve Guttenberg, 30 Eylül 1988 tarihinde model Denise Bixler ile evlendi. Haziran 1991'de ayrılmış ve 1992 yılında boşanmıştır.

2008 yılından 2015 yılına kadar sunucu Anna Gilligan ile birlikte oldu.

2008 yılında “Büyük Film Yıldızı” filminde Jessica Simpson ile beraber oynadı.

Steve Guttenberg, 2017 yılında Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı “Ay Lav Yu Tuu” filminde Christopher karakterini canlandırdı. Komedi türündeki 2010 yapımı "Ay Lav Yu" serisinin ikinci halkası olan filmin oyuncu kadrosunda, Sermiyan Midyat'ın yanı sıra Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Steve Guttenberg, Josh Folan, Barry Corbin, Ayşenil Şamlıoğlu, Natalie Burn, Kevork Malikyan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.



Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2002 - P.S. Your Cat Is Dead! (Sinema Filmi)

Senaryo :

2002 - P.S. Your Cat Is Dead! (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2017 - Ay Lav Yu Tuu (Christopher ) (Sinema Filmi)

2016 - Sharknado 4: The 4th Awakens (TV Filmi)

2015 - Lavalantula (Colton West) (TV Filmi)

2013 - Drew: The Man Behind the Poste... (Himself) (Sinema Filmi)

2012 - I Heart Shakey (Stubbs) (Sinema Filmi)

2011 - Making Change (Trafton) (Sinema Filmi)

2011 - A Novel Romance (Nate Shepard) (Sinema Filmi)

2009 - Bugün Bana Yarın Sana (Steve) (Sinema Filmi)

2009 - Ay Lav Yu (Christopher) (Sinema Filmi)

2008 - Ölümcül Kurtuluş (Jacob Jones) (Sinema Filmi)

2008 - Cornered! (Morty) (Sinema Filmi)

2008 - Büyük Film Yıldızı (Sidney Green) (Sinema Filmi)

2004 - Veronica Mars (Woody Goodman) (TV Dizisi) (8 Bölüm)

2002 - P.S. Your Cat Is Dead! (Jimmy Zoole) (Sinema Filmi)

1997 - Zeus ve Roxanne (Terry Barnett) (Sinema Filmi)

1997 - Casper: A Spirited Beginning (Tim Carson) (Sinema Filmi)

1995 - Yılbaşı Tatili (Walter Wedman) (Sinema Filmi)

1995 - Yeşil Keçiler (Sheriff Tom Palmer) (Sinema Filmi)

1995 - Tıpatıp İkizler (Roger Callaway) (Sinema Filmi)

1990 - Üç Adam ve Bir Küçük Hanım (Michael Kellam) (Sinema Filmi)

1990 - Don't Tell Her It's Me (Gus Kubicek) (Sinema Filmi)

1988 - Şatonun Ruhları (Jack Crawford) (Sinema Filmi)

1988 - Cocoon: The Return (Jack Bonner) (Sinema Filmi)

1987 - Üç Adam ve Bir Bebek (Michael Kellam) (Sinema Filmi)

1987 - The Bedroom Window (Terry Lambert) (Sinema Filmi)

1987 - Surrender (Marty) (Sinema Filmi)

1987 - Polis Akademisi 4: Vatandaşlar... (Carey Mahoney) (Sinema Filmi)

1987 - Aydaki Amazonlar (Jerry) (Sinema Filmi)

1986 - Short Circuit (Newton Crosby) (Sinema Filmi)

1986 - Polis Akademisi 3 (Sgt. Carey Mahoney) (Sinema Filmi)

1985 - Polis Akadaemisi 2: İlk Görev (Carey Mahoney) (Sinema Filmi)

1985 - Kötü İlaç (Jeff Marx) (Sinema Filmi)

1985 - Cocoon (Jack Bonner) (Sinema Filmi)

1984 - Polis Akademisi (Carey Mahoney) (Sinema Filmi)

1983 - The Man Who Wasn't There (Sam Cooper) (Sinema Filmi)

1983 - The 55th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1983 - Ertesi Gün (Stephen Klein ) (TV Filmi)

1982 - Diner (Edward Simmons) (Sinema Filmi)

1980 - Can't Stop the Music (Jack Morell) (Sinema Filmi)

1979 - Players (Rusty) (Sinema Filmi)

1978 - Vahşetin Çocukları (Barry Kohler) (Sinema Filmi)