Steve Irwin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

STEVE IRWİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Şubat.1962 Ölüm tarihi : 04.Eylül.2006

Steve Irwin kaç yaşında öldü : 44

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : TV Sunucusu

Steve Irwin doğum yeri : Essendon, Avustralya

Ölüm yeri : Batt Reef, Queensland eyaleti, Avustralya

STEVE IRWİN BİYOGRAFİSİ

Avustralyalı belgesel filmci. Avustralya televizyonundaki Timsah Avcısı programıyla tanınır.

Steve Irwin, 22 Şubat 1962 tarihinde Essendon, Avustralya’da doğmuştur. Babası Bob Irwin, annesi Lyn Irwin’dir. Mandy adında kardeşi vardır. Steve Irwin, Avustralya televizyonundaki Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) programıyla tanınır.

Steve Irwin, daha çocuk yaşlarında iken ebeveynine timsah ve diğer sürüngenlerin meskûn mahallerden taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başlamıştır. Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmamıştır.

Steve Irwin, 1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland'daki Reptile & Fauna Park 'ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başlar. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakılır.

Steve Irwin'in hayvan koruma örgütü SIWF (Steve Irwin Wildlife Foundation - Steve Irwin Vahşihayat Vakfı) ve hayvanat bahçesi, türleri tehdit altında olan hayvanların üretilmesi için programlar yürütür. Sevilmeyen hayvanların da yaşama hakkı olduğunu düşünüp dizisinde bunu herkese göstermek isteyen Irwin, nasıl bir olayın içinde olduğunu bildiğini ve bir hayvan tarafından ısırılırsa suçun kendisinde olacağını söylüyordu.

Steve Irwin, 1992 yılında Terri Irwin ile evlendi. Bindi Irwin adında bir kızı ve Robert Clarence Irwin adında bir oğlu vardır.

Steve Irwin, 2001 yılında Eddie Murphy ile birlikte Dr. Dolittle 2 filminde rol aldı. Ertesi yıl, Irwin ve eşi kendi filmleri olan The Crocodile Hunter: Collision Course'da rol aldı.

Steve Irwin, 4 Eylül 2006 tarihinde 44 yaşında Avustralya’da Queensland eyaletinin Batt Reef, Büyük Set Resifi'nde bir belgesel film çalışması sırasında vatozların üstünde yüzerken dikenli bir vatozun göğsünden sokması sonucunda ölmüştür.



Steve Irwin'in televizyon dizisi Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) 137 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Dizide sadece Timsah Avcısı bölümleri değil, Croc Files (Timsah dosyaları), Croc Diaries (Timsah günlüğü) ve sinema filmi Crocodile Hunter da (Timsah avcısı) vardır. Dizinin geliri hayvan koruma örgütlerine bırakılmıştır. Irwin'in dizisi, çekim çalışmaları Antarktika'daki balinaları, mors balıklarını ve penguenleri rahatsız ettiği yönünde çevrecilerin sert eleştirileri sonucu durdurulur. Bu suçlamalar Avustralya hükümetince yapılan incelemelerle çürütülür.