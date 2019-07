Steve Jobs Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

STEVE JOBS KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Şubat.1955 Ölüm tarihi : 05.Ekim.2011

Steve Jobs kaç yaşında öldü : 56

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Mucit, İş Adamı

Steve Jobs doğum yeri : San Francisco, Kalifornia, A.B.D.

Ölüm yeri : Palo Alto, Kaliforniya, ABD

STEVE JOBS BİYOGRAFİSİ

Steve Wozniak ile beraber dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Apple Bilgisayar'ın kurucu ortağı, genel müdürü ve CEO'sudur ve Pixar ile Walt Disney firmalarında yönetim kurulunda yer almıştır. 2010 yılında 6.1 milyar dolarlık şahsi serveti ile teknoloji alanında çalışan en zengin insanlardan birisi olarak gösterilmekte olan Jobs, 2011 yılında, tekrarlayan karaciğer rahatsızlıkları nedeniyle firmadan bir süreliğine ayrılarak tedavisine odaklanmıştır.

Steve Jobs, 24 Şubat1955 tarihinde, San Francisco, California, A.B.D.'de dünyaya geldi. Joanne Carole Schiebleve Abdulfattah John Jandali çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmesine karşın, ailesinin kendisine bakacak maddi gücü olmaması nedeniyle doğumundan bir hafta sonra Kaliforniya'da yaşayan Paul ve Clara Jobs çiftine evlatlık verild ve gençlik yıllarını Mountain View, Kaliforniya'da geçirdi.

Her ikisi de Kaliforniya'da bulunan Cupertino ve Homestead liselerinden mezun olmasının ardından Portland'da bulunan Reed Koleji'ne girdi; fakat daha ilk sömestırı tamamlayamadan okuldan ayrıldı. Okulu bırakmasının ardından kampüsteki şişe ve kutuları toplayıp satarak para kazanan ve Hare Krishna Tapınağı'na dağıtılan bedava yemeklerle beslenen Jobs, bir yandan da kampüsteki kaleografi başta olmak üzere verilen bazı derslere giriyordu. İleriki yıllarda bu derslerin Mac bilgisayarlarda kullanılan bütün yazı fontlarının temelini oluşturduğunu belirtecekti.

1974 yılında Kaliforniya'ya dönerek Homebrew Bilgisayar Klübü'nde Steve Wozniak ile beraber çalışmaya başladı. Aynı zamanda dönemin en büyük video oyunları üreticisi Atari'de oyun geliştiricisi olarak çalışıyordu. Bu işte çalıştığı dönemde biriktirdiği paralarla kolej arkadaşı Daniel Kottke ile beraber Hindistan'a bir ziyaret düzenleyen Jobs, burada Budizm ile tanıştı.

Steve Jobs, 1976 yılında, Steve Wozniak ve Ronald Wayne ile beraber Apple'ın kurdu. Firmanın ilk büyük başarısı, 1978 yılında Mike Scott'u CEO olarak kadrosuna katmak oldu. Genişleyen vizyonu ile beraber kısa sürede alanının en yenilikçi firmalarından birisi olan Apple, 1984 yılında, o döneme kadar yapılmış en gelişmiş kişisel bilgisayar olan Macintosh'u piyasaya sürerek bir anda değerini ona katladı. Fakat firma içerisinde yaşanan sorunların ardından 1985 yılının Mayıs ayında, kendi kurduğu firmasından diğer çalışanlar ve yöneticiler tarafından kovularak Apple rüyasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Apple'dan ayrılmasından kısa bir süre sonra kurduğu NeXT adlı bilgisayar firması, Mac'e benzeyen fakat çok daha güçlü olarak kişisel bilgisayarlar üretiyordu. İşlevselliği kadar pahalı oluşuyla da dikkati çeken bu bilgisayarlar, kişisel kullanım açısından devrim yaratsa da, labratuarlar ve üniversitelerin dışında çok fazla ilgi çekmedi ve firma 1993 yılında, sadece 50.000 bilgisayar satışı gerçekleştirdikten sonra donanım üretmeyi bırakarak tamamen yazılım üreten bir hale geçmek zorunda kaldı.

LucasFilm'in satip olduğu The Graphics Group adlı firma, 1986 yılında, 10 milyon dolarlık bir bedel ile Steve Jobs tarafından satın alınmıştı. Adı değişen ve Pixarolan bu firma, hayatının ilk yıllarında özel efektler üreten bir yazılım şirketiydi, fakat yeterince başarılı olamayınca gidiş hattını değiştirerek bilgisayar destekli animasyonlar üreten bir şirket haline geldi; bu durumda şirkete büyük bir maddi destek veren Disney'in de payı büyüktü. İlk olarak 1995 yılında Toy Story(oyuncak hikayesi) adlı animasyon filmi ile büyük bir ticari başarı yakalayan Pixar, Monsters, Inc, Finding Nemo, Cars, Ratatouille gibi pek çok başyapıt ile alanının en büyük firması olmayı başardı; hem de sadece 10 yıllık kısa bir sürede. 1986yılında, sadece 10 milyon dolarlık bir piyasa bedeli olan Pixar, 2006 yılında Disney bünyesine geçtiğinde, toplam değeri 7.4 milyar dolar olan dev bir firma halini almıştı.

Steve Jobs'un sahibi olduğu NeXT firması, 1996 yılında, 429 milyon dolarlık bir bedelle Apple'a satıldı. NeXT firmasının sahip olduğu teknoloji, Apple ile birleşince bu firmayı daha da üst düzeyde bir noktaya taşıdı; bu dönemde gelişmiş yeni Mac'ler, Mac OS X, iMac gibi pek çok yeni dizayn, yazılım ve donanım yaratmayı başaran firma, teknoloji dünyasında kaybettiği prestiji tekrar kazandı. Uzun bir süre boyunca yardımcı CEO olarak Apple'da çalışan Jobs, 2000 yılında iCEO ünvanını bir kenara bırakarak firmanın kalıcı olarak yönetim kurulu üyesi haline geldi.

Apple firması 2000'li yıllarda iPod, iTunes, Apple Store ve iPhone gibi pek çok yeni ürünü piyasaya sürerek, mobil telekominikasyon ve müzik oynatıcıları piyasasına ağırlık verdi; bu dönemde bilgisayar üretimi şirketin ilk yılları kadar önemli rol oynamasa da, Apple bilgisayarlar halen prestij ve lüksün simgesi olma görevini devam ettiriyordu.

Steve Jobs, 2009 yılında açıklanan resmi verilere göre, 5.4 milyar dolarlık serveti ile Amerika'daki en zengin 43. insandı. 230 adet patentli ürünün mucidi ya da patent sahiplerinden birisi olan Jobs, bilgisayarlardan kullanıcı arayüzlerine, klavyelerden adaptörlere kadar icad ettiği pek çok ürünle, mobil teknolojinin gelişimindeki en önemli insanlardan birisi olarak anıldı.



Steve Jobs, 18 Mart 1991 tarihinden bu yana Laurene Powell ile evlidir ve bu evlilikten üç çocuğu bulunmaktadır. 2004 yılında pankreas kanseri olan fakat bu hastalığı başarılı bir ameliyatla atlatan Jobs, daha sonra bu hastalıktan kalan yan etkilerden dolayı bir süre tedavi gördü. 2009 yılında karaciğer nakli olan ve bir süre için şirketin işlerinden uzaklaşarak tedavisini sürdüren Jobs, bu ameliyattan 18 ay sonra, 17 Şubat 2011 tarihinde yaptığı bir basın açıklamasında sağlığının kötüye gittiğini ve stratejik kararların hayata geçirilmesi dışındaki günlük şirket yönetimini Tim Cook'a bıraktığını açıkladı.

Steve Jobs, 5 Ekim 2011 tarihinde Palo Alto, Kaliforniya, ABD'de kendi evinde 56 yaşında öldü.