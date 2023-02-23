Steve Kapuadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Kapuadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Kapuadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Kapuadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Kapuadi 30 Nisan 1998 tarihinde Le Mans şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Kapuadi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Steve Kapuadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steve Kapuadi'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Steve Kapuadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steve Kapuadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steve Kapuadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Kapuadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KAA Gent U21

14 Ağustos 2019 yılında Inter Bratislava

6 Ocak 2020 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Plock

Steve Kapuadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Kapuadi şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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