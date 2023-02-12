Steve Lawson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Lawson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Lawson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Lawson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Lawson 8 Ağu 1994 tarihinde Levallois-Perret şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Togo,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Steve Tevi Lawson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Lawson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Steve Lawson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamilton Academical FC futbol takımında oynamaktadır. Hamilton Academical FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Steve Lawson'nin Hamilton Academical FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Steve Lawson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steve Lawson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steve Lawson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Lawson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vannes

1 Temmuz 2014 yılında St. Co Locminé

1 Temmuz 2015 yılında Thonon Évian B

14 Temmuz 2016 yılında Le Mont LS

1 Temmuz 2017 yılında Neuchâtel Xamax

21 Ağu 2018 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2022 yılında Hamilton Acad.

Steve Lawson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Lawson şuan Hamilton Academical FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Steve Lawson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Togo takımında 14 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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