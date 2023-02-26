Steve Linthon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Linthon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Linthon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Steve Linthon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Steve Linthon 26 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Steve Kevin Linthon Álvarez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Steve Linthon Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Steve Linthon'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Steve Linthon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Steve Linthon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Barcelona SC B
1 Şubat 2022 yılında CD El Nacional
Steve Linthon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Steve Linthon şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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