Steve Rubanguka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Rubanguka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Rubanguka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Rubanguka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Rubanguka 14 Ekim 1996 tarihinde Cyangugu şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ruanda,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Rubanguka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Steve Rubanguka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steve Rubanguka'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steve Rubanguka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rubangukasteve/

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Steve Rubanguka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steve Rubanguka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Steve Rubanguka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Rubanguka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KV Mechelen U19

1 Temmuz 2016 yılında Birmingham U21

1 Ocak 2017 yılında RFC Wetteren

1 Ağustos 2017 yılında Patro Eisden

26 Temmuz 2019 yılında Rupel Boom

3 Ağustos 2020 yılında AE Karaiskakis

15 Temmuz 2022 yılında Zimbru Chisinau

Steve Rubanguka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Rubanguka şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Steve Rubanguka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ruanda takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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