Steve Shamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Shamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Shamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Shamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Shamal 22 Şubat 1996 tarihinde Ivry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Shamal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cracksman yapmaktadır. Steve Shamal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steve Shamal'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steve Shamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steve Shamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steve Shamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Shamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2016 yılında AJ Auxerre B

10 Ağu 2017 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2018 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2019 yılında Stade Reims B

28 Ağu 2019 yılında US Boulogne

5 Ekim 2020 yılında SM Caen

1 Temmuz 2022 yılında FC Annecy

Steve Shamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Shamal şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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