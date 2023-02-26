Steven Alfred kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Alfred Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Alfred adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Alfred Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Alfred 11 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Steven Alfred şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Alfred Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Steven Alfred, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Alfred'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Alfred Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Alfred isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Alfred Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Alfred futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Saxan

1 Ocak 2019 yılında Sochi

5 Temmuz 2019 yılında Pyunik Erivan

28 Şubat 2021 yılında FK Slutsk

1 Ocak 2022 yılında Hapoel Hadera

Steven Alfred Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Alfred şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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