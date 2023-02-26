Steven Bermudez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Bermudez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Bermudez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Bermudez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Bermudez 1 Nisan 1995 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Steven Bermúdez Castañeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Bermudez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Steven Bermudez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 22 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Steven Bermudez'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steven Bermudez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Bermudez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Bermudez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Bermudez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Uni. Popayán

1 Ocak 2017 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2018 yılında Uni. Popayán

1 Aralık 2018 yılında CBJ Cali

22 Ağustos 2020 yılında FC Gareji

Steven Bermudez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Bermudez şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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