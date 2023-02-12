Steven Boyd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Boyd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Boyd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Boyd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Boyd 12 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Boyd Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steven Boyd, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Boyd'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Boyd Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steven Boyd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Boyd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Boyd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2014 yılında Hamilton A. U20

19 Ağu 2016 yılında Albion Rovers

3 Ocak 2017 yılında Hamilton A. U20

1 Temmuz 2017 yılında Hamilton Acad.

12 Aralık 2017 yılında Livingston FC

21 Mayıs 2018 yılında Hamilton Acad.

31 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2019 yılında East Fife

21 Ocak 2020 yılında Peterhead FC

1 Temmuz 2021 yılında Alloa Athletic

1 Temmuz 2022 yılında Inverness Cal.

Steven Boyd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Boyd şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steven Boyd Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Celtic FC (2005-2014)

İskoçya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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