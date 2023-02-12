Steven Bradley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Bradley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Bradley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Bradley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Bradley 17 Mart 2002 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Bradley Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deadline Day Soccer Group yapmaktadır. Steven Bradley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Steven Bradley'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Steven Bradley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steven Bradley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Bradley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Bradley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hibernian B

1 Temmuz 2020 yılında Hibernian FC

6 Eylül 2021 yılında Ayr United

3 Ocak 2022 yılında Hibernian FC

1 Şubat 2022 yılında Dundalk FC

30 Kasım 2022 yılında Hibernian FC

1 Ocak 2023 yılında Livingston FC

Steven Bradley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Bradley şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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