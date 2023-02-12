Steven Davis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Davis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Davis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Davis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Davis 1 Ocak 1985 tarihinde Ballymena şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Davis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steven Davis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Steven Davis'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Davis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/StevenDavis8

http://www.instagram.com/s_davis_8/

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Steven Davis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steven Davis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Steven Davis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Davis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2004 yılında Aston Villa

1 Temmuz 2007 yılında Fulham

1 Ocak 2008 yılında Glasgow Rangers

1 Mayıs 2008 yılında Fulham

1 Ağu 2008 yılında Glasgow Rangers

6 Temmuz 2012 yılında Southampton

6 Ocak 2019 yılında Glasgow Rangers

20 Mayıs 2019 yılında Southampton

1 Temmuz 2019 yılında Glasgow Rangers

Steven Davis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Davis şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steven Davis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St Andrews Boys Club

Kuzey İrlanda takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 128 maçta 12 gol atmıştır.

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