Steven Fletcher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Fletcher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Fletcher kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steven Fletcher ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Steven Fletcher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Fletcher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Steven Fletcher

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Fletcher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Fletcher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Fletcher 26 Mart 1987 tarihinde Shrewsbury şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Steven Kenneth Fletcher şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Fletcher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stonemountain Management yapmaktadır. Steven Fletcher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Fletcher'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Steven Fletcher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/stevenfletch10

Steven Fletcherboyu ve yaşı kaç

Steven Fletcher Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steven Fletcher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Steven Fletcher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Fletcher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2004 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2009 yılında Burnley

1 Temmuz 2010 yılında Wolverhampton

24 Ağu 2012 yılında Sunderland

1 Şubat 2016 yılında Marsilya

30 Haziran 2016 yılında Sunderland

1 Temmuz 2016 yılında Sheff Wed

14 Ağu 2020 yılında Stoke

7 Temmuz 2022 yılında Dundee United

Steven Fletcher kimdir

Steven Fletcher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Fletcher şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Steven Fletcher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 10 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Steven Fletcher nereli

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