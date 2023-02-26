Steven Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Steven Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steven Gomez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.