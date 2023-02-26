Steven Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Steven Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Steven Gomez 18 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Steven Alex Gómez Mina şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Steven Gomez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FranMa Scouting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Gomez'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Steven Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Steven Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2017 yılında CS Patria
1 Mart 2018 yılında AD 9 de Octubre
1 Mart 2019 yılında D' León FC
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Mart 2021 yılında Lobos Máster FC
15 Şubat 2022 yılında CD El Nacional
Steven Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Steven Gomez şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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