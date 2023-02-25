Steven Hall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Hall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Hall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Hall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Hall 16 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Hall Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascend Sports Group yapmaktadır. Steven Hall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Hall'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Steven Hall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Hall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Hall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Hall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Adelaide United

Steven Hall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Hall şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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