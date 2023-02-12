Steven Hetherington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Hetherington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Hetherington kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steven Hetherington ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Steven Hetherington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Hetherington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Steven Hetherington

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Hetherington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Hetherington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Hetherington 9 Şubat 1993 tarihinde Hartlepool şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Hetherington Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Network UK yapmaktadır. Steven Hetherington, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Steven Hetherington'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Hetheringtonboyu ve yaşı kaç

Steven Hetherington Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steven Hetherington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Steven Hetherington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Hetherington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2011 yılında Motherwell FC U20

1 Ağu 2012 yılında Motherwell FC

8 Şubat 2013 yılında Airdrie United

5 Mayıs 2013 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2013 yılında Celtic Nation

1 Ekim 2013 yılında Crook Town

30 Temmuz 2014 yılında Alloa Athletic

1 Temmuz 2021 yılında Falkirk FC

6 Ocak 2023 yılında Arbroath

31 Mayıs 2023 yılında Falkirk FC

Steven Hetherington kimdir

Steven Hetherington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Hetherington şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Steven Hetherington nereli

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