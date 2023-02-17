Steven Juncaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Juncaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Juncaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Juncaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Juncaj 8 Mart 1998 tarihinde Sterling Heights, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Steven George Juncaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Juncaj Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steven Juncaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Steven Juncaj'nin ND Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Steven Juncaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Juncaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Juncaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Juncaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında GC Zürich U21

1 Ocak 2020 yılında Michigan Stars

8 Ocak 2023 yılında ND Gorica

Steven Juncaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Juncaj şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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