Steven Kirilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Kirilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Kirilov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steven Kirilov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Steven Kirilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Kirilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Kirilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Kirilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Kirilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Kirilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Kirilov 26 Eylül 1996 tarihinde Pernik şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стивън Петров Кирилов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Kirilov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steven Kirilov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Steven Kirilov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steven Kirilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Kirilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Steven Kirilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Kirilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Metalurg Pernik

1 Temmuz 2017 yılında Granit Vladaya

21 Şubat 2019 yılında Sl. Geroy

1 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

1 Ocak 2020 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2020 yılında Sl. Geroy

31 Aralık 2020 yılında Belasitsa

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Belasitsa

1 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2023 yılında Strumska Slava

Steven Kirilov kimdir

Steven Kirilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Kirilov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Steven Kirilov nereli

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