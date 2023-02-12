Steven Lawless kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Lawless Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Lawless adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Lawless Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Lawless 12 Nisan 1991 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Lawless Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Steven Lawless, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Lawless'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Steven Lawless Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steven Lawless isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Lawless Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Lawless futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Motherwell FC U20

1 Haziran 2010 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2010 yılında Annan Athletic FC

1 Ağu 2010 yılında Motherwell FC

1 Eylül 2010 yılında Albion Rovers

1 Mayıs 2011 yılında Motherwell FC U20

1 Ekim 2011 yılında Albion Rovers

1 Aralık 2011 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2012 yılında Partick Thistle

1 Ağu 2018 yılında Livingston FC

13 Temmuz 2020 yılında Burton Albion

15 Ocak 2021 yılında Motherwell FC

11 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2022 yılında Partick Thistle

Steven Lawless Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Lawless şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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