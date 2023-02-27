Steven Lennon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Lennon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Lennon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Lennon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Lennon 20 Ocak 1988 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Lennon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steven Lennon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 25 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Steven Lennon'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Lennon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Lennon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Lennon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Lennon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rangers II

1 Kasım 2007 yılında Glasgow Rangers

1 Ağustos 2008 yılında Partick Thistle

31 Aralık 2008 yılında Glasgow Rangers

1 Şubat 2010 yılında Lincoln City

1 Mayıs 2010 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2010 yılında Dundalk FC

1 Ekim 2010 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2011 yılında Newport County

1 Temmuz 2011 yılında Fram Reykjavík

23 Temmuz 2013 yılında Sandnes Ulf

25 Temmuz 2014 yılında Hafnarfjördur

Steven Lennon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Lennon şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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