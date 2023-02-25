Steven Lustica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Lustica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Lustica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steven Lustica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Steven Lustica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Lustica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Lustica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Lustica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Lustica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Lustica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Lustica 12 Nisan 1991 tarihinde Canberra şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Steven Luštica şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Lustica Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Steven Lustica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Steven Lustica'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Lustica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Lustica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Steven Lustica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Lustica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2011 yılında Hajduk Split

10 Şubat 2012 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2012 yılında Hajduk Split

22 Ocak 2013 yılında Brisbane Roar

31 Mayıs 2013 yılında Hajduk Split

9 Eylül 2013 yılında Adelaide United

4 Şubat 2014 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2016 yılında Western Sydney

13 Temmuz 2018 yılında Inter Zapresic

17 Temmuz 2019 yılında Qizilqum

21 Şubat 2020 yılında Western United

Steven Lustica kimdir

Steven Lustica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Lustica şuan Western United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Canberra Deakin, Gold Coast United

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Steven Lustica nereli

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