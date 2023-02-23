Steven Morrissey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Morrissey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Morrissey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Morrissey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Morrissey 25 Temmuz 1986 tarihinde Portmore şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Morrissey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTHONY FINNIGAN T/A PLAYERS yapmaktadır. Steven Morrissey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 3 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Steven Morrissey'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Morrissey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Morrissey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Morrissey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Morrissey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Portmore United

1 Ağustos 2011 yılında VPS

31 Aralık 2011 yılında Portmore United

1 Ocak 2012 yılında VPS

7 Ocak 2013 yılında Silkeborg IF

3 Temmuz 2013 yılında VPS

Steven Morrissey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Morrissey şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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