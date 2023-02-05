Steven Nsimba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Nsimba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Nsimba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Nsimba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Nsimba 31 Mayıs 1996 tarihinde Ivry-Sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aimé Steven Nsimba Labe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Nsimba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zalynas Henchman yapmaktadır. Steven Nsimba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Nsimba'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Steven Nsimba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Steven Nsimba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Nsimba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Nsimba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AF Bobigny

1 Ocak 2019 yılında Les Ulis

26 Ekim 2020 yılında Bourges 18

1 Temmuz 2021 yılında Bourges Foot 18

1 Temmuz 2022 yılında Stade Lavallois

Steven Nsimba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Nsimba şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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