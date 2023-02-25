Steven Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steven Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Steven Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steven Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Pereira 13 Nisan 1994 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Steven Fernandes Pereira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Pereira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Trust yapmaktadır. Steven Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Pereira'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Steven Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stevenpereira15/

Steven Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Steven Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Spartaan U19

1 Temmuz 2013 yılında PEC Zwolle U21

1 Ocak 2014 yılında PEC Zwolle

6 Ağustos 2015 yılında MVV Maastricht

1 Temmuz 2018 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Santa Clara

2 Eylül 2019 yılında Académico Viseu

30 Haziran 2020 yılında Santa Clara

20 Eylül 2020 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2022 yılında Maritzburg Utd.

4 Temmuz 2022 yılında Sumqayıt

Steven Pereira kimdir

Steven Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Pereira şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HOV, RKSV Leonidas, Sparta Amateurs, Alphense Boys (2011-2012), Spartaan '20 (2012-2013)

Steven Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeşil Burun Adaları takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Steven Pereira nereli

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