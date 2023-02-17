Steven Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Petkov 7 Mayıs 1995 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стивън Валентинов Петков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Petkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SILA Lawyers yapmaktadır. Steven Petkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 10 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Petkov'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Petkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2014 yılında Ludogorets II

27 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Beroe

27 Temmuz 2016 yılında Montana

14 Ağu 2017 yılında Botev Plovdiv

4 Ocak 2019 yılında Feirense

30 Ağu 2019 yılında Karvina

30 Haziran 2020 yılında Feirense

14 Eylül 2020 yılında Levski Sofia

30 Haziran 2021 yılında Feirense

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2022 yılında Moreirense

Steven Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Petkov şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steven Petkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia

Bulgaristan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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