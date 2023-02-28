Steven Rivadeneyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Rivadeneyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Rivadeneyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Rivadeneyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Rivadeneyra 2 Kasım 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Steven Aldair Rivadeneyra del Villar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Rivadeneyra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Steven Rivadeneyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Steven Rivadeneyra'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Steven Rivadeneyra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/stevenrdv

http://www.instagram.com/stevenrivadeneyra/

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Steven Rivadeneyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Rivadeneyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Steven Rivadeneyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Rivadeneyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Juan Aurich II

1 Ocak 2014 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2015 yılında U. San Martín

1 Ocak 2017 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2018 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2020 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Steven Rivadeneyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Rivadeneyra şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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