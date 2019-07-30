Steven Sasson Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

STEVEN SASSON KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Temmuz.1950

Steven Sasson kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Mühendis, Mucit

Steven Sasson doğum yeri : Brooklyn, New York, ABD

STEVEN SASSON BİYOGRAFİSİ

İlk bağımsız dijital fotoğraf makinesinin mucididir.

Steven Sasson, 4 Temmuz 1950 tarihinde Brooklyn, New York, ABD’de Ragnhild Tomine (Endresen) ve John Vincent Sasson'un oğlu olarak doğmuştur. Brooklyn Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra 1973 yılında New York’da Rensselaer Polytechnic Institute elektrik mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Steven Sasson, 1973yılında Eastman Kodak firmasında çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise dijital fotoğrafçılığı icat etti, ve ilk dijital kamerayı yaptı.

Steven Sasson, 1975yılında Eastman Kodak'ta ilk bağımsız dijital fotoğraf makinesini icat etti. 23 saniyede sadece tek kare çekebilen yaptığı makine bir tost makinası büyüklüğünde, 8 pound (3.6 kg) ağırlığında, sadece 100 × 100 çözünürlükte (0.01 megapiksel ) gücünde ve siyah-beyaz kayıt yapıyordu.



Steven Sasson’un buluşunu kabullendirmesi pek de kolay olmadı. Günümüze gelindiğinde ise Sasson’un buluşu bilimsel bir deney olmaktan çıkıp dünyada en çok satılan elekronik cihazlar arasında yerini aldı.

Bugün, Steven Sasson’un 1975’de yaptığı ilk dijital kamera Smithsonian Ulusal Amerikan Tarihi müzesinde sergileniyor.

17 Kasım 2009 tarihinde, ABD Başkanı Barack Obama, Sasson'a icadından dolayı Beyaz Saray'da Teknoloji ve Yenilik Ulusal Madalyası'nı taktim etti. Steven Sasson, 2011 yılında Ulusal Mucitler Onur Listesi'ne alındı.

Steven Sasson, Eastman Kodak Şirketi için çalışmaya devam ediyor.