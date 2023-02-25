Steven Ugarkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Ugarkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Ugarkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Ugarkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Ugarkovic 19 Ağustos 1994 tarihinde Baulkham Hills, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Steven Peter Ugarković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Ugarkovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Steven Ugarkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Ugarkovic'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Ugarkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Ugarkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Ugarkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Ugarkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek

9 Şubat 2015 yılında HNK Gorica

31 Mayıs 2015 yılında NK Osijek

8 Ocak 2016 yılında Newcastle

8 Mayıs 2021 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2022 yılında Wellington P.

Steven Ugarkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Ugarkovic şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steven Ugarkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Blacktown Spartans

Hırvatistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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