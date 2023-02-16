Steven Zellner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Zellner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Zellner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Zellner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Zellner 14 Mart 1991 tarihinde Wadern şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Zellner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Steven Zellner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 9 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Steven Zellner'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Zellner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Zellner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Zellner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Zellner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2009 yılında K'lautern II

1 Ocak 2011 yılında 1.FC K'lautern

2 Şubat 2015 yılında Sandhausen

9 Ocak 2017 yılında Saarbrücken

Steven Zellner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Zellner şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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