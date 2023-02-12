Stevie May kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stevie May Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stevie May kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stevie May ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stevie May kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stevie May Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stevie May

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stevie May adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stevie May Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stevie May 3 Kasım 1992 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Steven May şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stevie May Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stevie May, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 30 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Stevie May'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Stevie Mayboyu ve yaşı kaç

Stevie May Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stevie May isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stevie May Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stevie May futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında St. Johnstone FC U17

1 Ağu 2008 yılında St. Johnstone FC U20

1 Ocak 2011 yılında St. Johnstone

1 Aralık 2011 yılında Alloa Athletic

15 Mayıs 2012 yılında St. Johnstone

29 Ağu 2012 yılında Hamilton Acad.

5 Mayıs 2013 yılında St. Johnstone

9 Ağu 2014 yılında Sheff Wed

1 Eylül 2015 yılında Preston

10 Ağu 2017 yılında Aberdeen FC

30 Ağu 2019 yılında St. Johnstone

Stevie May kimdir

Stevie May Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stevie May şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

St. Johnstone FC

Stevie May Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya takımında 23 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İskoçya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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Stevie May nereli

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